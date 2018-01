Paryż o krok od największej powodzi od 30 lat. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna

Po obfitych opadach deszczu podniósł się poziom wód w wielu francuskich regionach. W aż 200 miastach trwa walka o zabezpieczenie domostw, jednak najgorsza sytuacja jest w Paryżu, gdzie Sekwana zalewa ulice i budynki. Zamknięto też część atrakcji.

Francja nawiedziły w drugiej połowie stycznia intensywne ulewy. Sytuacja wyglądała na opanowaną i początkowo nic nie wskazywało na to, że rzeki zaczną wylewać. Jednak w ostatnich dniach stycznia Sekwana osiągnęła najwyższy poziom od 1990 r. , podnosząc się aż o 4 metry.

W efekcie rzeka wystąpiła z brzegów. Praktycznie wszystkie restauracje w jej okolicy są nieczynne, nie ma też możliwości skorzystania z wycieczek łodziami. Zamknięto kilka tuneli, część stacji metra, parków i dolny poziom muzeum Luwr . Z kolei zagrożone zalaniem są Musee d'Orsay i Orangerie . Niektórzy turyści wpadają na pomysł, aby łódkami podpływać do zalanych dzielnic, jednak policja nakłada na nich kary.

Wysoki poziom wody nie odstraszył osób, które przyjechały na urlop do francuskiej metropolii. – Byłam w centrum i nie zauważyłam, żeby było mniej turystów. Tu jest tyle atrakcji, że Luwr zamknięty nawet na kilka dni niewiele zmieni. Deszcze, nawet takie, jak teraz nie zniechęcają turystów. Jedyne, co było ich w stanie odstraszyć od naszego miasta to ataki terrorystyczne w 2015 roku – mówi w rozmowie z WP Sonia Dobień, Polka mieszkająca na stałe w Paryżu