Pasażerka wyprowadzona z samolotu. Nie chciała się zapoznać z zasadami bezpieczeństwa

Kobieta została wyprowadzona z samolotu w Nowej Zelandii po tym, jak nie chciała zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Ignorowała polecenia personelu i nie reagowała na prośby pozostałych pasażerów.

Niesforna pasażerka miała lecieć liniami Air New Zeland z Wellington do Auckland. Na jej nieszczęście tym razem nie miała ochoty oglądać filmu instruktażowego, dotyczącego zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Nie chciała także zapoznać się z pisemną wersją zasad. Personel pokładowy nalegał, by poświęciła odrobinę czasu, żeby w razie niebezpieczeństwa wiedzieć, jak pomóc sobie i innym. Tym bardziej, że zajmowała miejsce blisko wyjścia.