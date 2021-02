Paszporty szczepionkowe już od marca. Jest wstępna lista przewoźników

Organizacja IATA w listopadzie ogłosiła, że pracuje nad aplikacją Travel Pass, która ma pomóc ożywić ruch turystyczny w trakcie i po pandemii. Aplikacja będzie cyfrowym paszportem, zawierającym informacje o wynikach testów na COVID-19 i odbytych szczepieniach. Będą w niej także podstawowe informacje dotyczące przepisów i obostrzeń przy wjeździe do poszczególnych krajów oraz lista najbliższych laboratoriów.

IATA Travel Pass - testy w marcu

Aplikacja Travel Pass będzie testowana już w marcu. Wstępnie na niektórych trasach 20 przewoźników, m.in. Qatar Airways, Emirates czy Etihad. IATA prowadzi wciąż jednak rozmowy, wiec lista może się wydłużyć do 30, a nwet 40 linii lotniczych. Co ciekawe chętny na testy jest także rząd Panamy.

Paszporty szczepionkowe budzą kontrowersje

Przypomnijmy, że temat cyfrowych paszportów pojawił się już podczas przyjęcia przez Unię Europejską wspólnych wytycznych dotyczących zaświadczeń o szczepieniach przeciw COVID-19, które mają być wzajemnie honorowane przez państwa Wspólnoty. Certyfikaty mają służyć jedynie do celów medycznych.

Grecja chętna na paszporty szczepionkowe

Premier Grecji Kyriakos Micotakis w liście do szefowej KE Ursuli von der Leyen wprost stwierdził, że akceptowane w całej Unii zaświadczenia o szczepieniach mogłyby ułatwić swobodę podróżowania po Europie zaszczepionym osobom.

Pomysłowi zdecydowanie sprzeciwia się Światowa Organizacja Zdrowia. "Zaświadczenia mają na celu monitorowanie poziomu szczepień, wiedzy o szczepionkach i łatwego dostępu do informacji medycznych. Absolutnie nie opowiadamy się za koncepcją paszportów szczepionkowych, bo są one sprzeczne z zasadami sprawiedliwości i uczciwości" - powiedział szef europejskiego oddziału WHO Hans Kluge.