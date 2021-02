Paszporty szczepionkowe. Unia Europejska przyjęła wytyczne, jednak kontrowersji nie brakuje

Kraje Unii Europejskiej przyjęły wspólne wytyczne dotyczące zaświadczeń o szczepieniach przeciw COVID-19, które mają być wzajemnie honorowane przez państwa Wspólnoty. Certyfikaty mają służyć jedynie do celów medycznych. Są jednak państwa i firmy, które chcą je wykorzystać jako klucz do odblokowania międzynarodowych podróży i turystyki, co budzi spore kontrowersje.

Wszystkim zależy na powrocie do normalności, w tym podróżowania Źródło: Getty Images