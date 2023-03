Pelplin. Okazała katedra i słynna Biblia Gutenberga

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie ze słynną Biblią Gutenberga

W tej samej cenie można też kupić bilety do Muzeum Diecezjalnego. Wybierając się zarówno do dawnego opactwa, jak i muzeum, warto pamiętać o małej promocji. Bilet normalny do obu obiektów kosztuje 20 zł, ulgowy dla emerytów i rencistów 16 zł, a ulgowy dla uczniów i studentów 12 zł. Od wtorku do soboty placówka jest czynna od godziny 9:30 do godziny 16:30, w niedziele natomiast od 11:30 do 16:30, w poniedziałki jest zamknięte.