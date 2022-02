Perełka Opolszczyzny ma nowego właściciela. Koniec fatum ciążącego nad pałacem?

- Druga przyczyna, dla której pałac budzi tak wielkie zainteresowania to jego tajemniczość. Od wielu lat jest niedostępny, odgrodzony, a to sprawia, że mnóstwo osób marzy o jego obejrzeniu znacznie bardziej, niż gdyby drzwi stały otworem i wystarczyło kupić bilet, by wędrować po pałacowych salach i korytarzach - dodaje ze śmiechem Skop. - Jednak tym, co mnie przede wszystkim fascynuje w tej budowli jest jej historia. Doskonale wiem, że każdy pałac czy zamek ma swoje duchy, niezwykłych dawnych włodarzy, jakieś tajemnice, ale historia tego budynku jest nie tylko piękna i romantyczna, ale też absolutnie wyjątkowa i co najważniejsze - prawdziwa.