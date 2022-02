Polski cud natury znika. "Nie chrońmy go" - apelują naukowcy

- To wszystko jest nie tak - mówi prof. Jan Marcin Węsławski w rozmowie z Wyborcza.pl. - Klif nie osuwa się z powodu morza, ale erozji od strony lądu, m.in. spowodowanej przez deszcz. Morze tylko zabiera to, co zsunęło się do wody. Poza tym procesy wypłukiwania piasku z Orłowa to efekt majstrowania przy rzece Kaczej oraz obecnych progów, które chronią plaże bezpośrednio przy nich, ale dalej zwiększają erozję.