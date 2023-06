Po 20 latach popłynęłam promem do Karlskrony. Teraz nie mogę o niej zapomnieć

Karlskrona 20 lat później

Postanowiłam więc wrócić, bo prom z Gdyni wciąż kursuje do tego miasta tak samo, jak dwie dekady temu. Podróż w to samo miejsce po tak długiej przerwie napawała mnie ekscytacją. Ciekawe, czy coś pamiętam - zastanawiałam się. Okazało się, że nic. Jedyne, co utkwiło w mojej pamięci, to że te 20 lat temu, było tam jakby bardziej luksusowo. Wystawy sklepowe były ładniejsze niż nasze, że sprzedawali kebaby i pizzę - i tylko na to było nas wtedy stać.