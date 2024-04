Po raz pierwszy w historii odwiedzą go turyści. Ceny biletów szokują

Wyjątkowy obiekt otwarty dla turystów

Zamek Balmoral otwarty dla publiczności będzie tylko przez pięć tygodni - od 1 lipca do 4 sierpnia br., czyli zanim na letnie wakacje przyjadą tam król Karol III i jego żona, królowa Camilla. Przez ten czas każdego dnia wejść do środka będą mogły tylko cztery 10-osobowe grupy. Dodatkowo ceny biletów nie są niskie. Podstawowe wejściówki do obiektu kosztują 100 funtów (ok. 500 zł). Z kolei wersja premium, oprócz zwiedzania dająca możliwość wypicia popołudniowej herbaty w jednej z komnat - 150 funtów (ok. 750 zł).