Pociąg odwiedzi 26 europejskich krajów. Zawita również do Polski

Łącząc Europę - ponad 40 miast w 26 krajach

- Przemierzając kontynent, od Lizbony do Bukaresztu i od Berlina do Paryża, ekspres "Łącząc Europę" będzie podążał trasami, które nas łączą - czy to jako kraje, firmy, czy jako ludzi. Przypomina nam również, jak długa jest jeszcze przed nami droga i jak wiele przed nami pracy, zanim kolej stanie się tym środkiem transportu, który wybierać będzie większość Europejczyków - mówiła unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowna przez portal "Trójmiasto.pl"