Kraj tani i blisko Polski. "Zachwyca czystą i ciepłą wodą"

Wakacje nad Balatonem to okazja do zobaczenia kultowego w czasach PRL, największego w Europie Środkowej jeziora, dosyć długiego, ale wąskiego, z mnóstwem uroczych miasteczek i kurortów nad samą wodą. Jest ono usytuowane na malowniczej nizinie i nieopodal niskiego pasma górskiego. Od kilkudziesięciu lat sporo się jednak nad Balatonem zmieniło, oczywiście na korzyść. Ten turystyczny hit, zwany węgierskim morzem, oddalony jest o ok. 80 km od stolicy Węgier, pięknego Budapesztu. Jeśli więc wybierzemy się na wczasy nad Balatonem w opcji z dojazdem własnym, warto wybrać się tam na jednodniową wycieczkę.