Podkarpackie dla poszukiwaczy przygód

Ale Bieszczady to też innego typu atrakcje. Warto poświęcić kilka godzin na przejażdżkę niezwykłym zabytkiem techniki: Bieszczadzką Kolejką Leśną. Powstała ona pod koniec XIX w. po to, by sprawniej wywozić drewno z okolicznych lasów. W późniejszych latach woziła towary i ludzi, stając się nieodłącznym elementem miejscowego krajobrazu. Dziś wozi turystów dwoma malowniczymi trasami z Majdanu koło Cisnej, gdzie znajduje się jej skansen: na wschód do Przysłupu i na zachód do Balnicy (zimą dostępna jest tylko ta druga opcja). Siedząc w malutkim wagoniku przedzieramy się przez leśną gęstwinę i zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że w tak trudnym terenie wiele lat temu udało się w ogóle ułożyć kolejowe tory.