Podróż do Grecji w czasach pandemii. Zaszczepieni mają łatwiej

- Udało mi się zaszczepić drugą dawką już w maju. Unijny certyfikat ściągnęłam z rządowej strony natychmiast, kiedy tylko Polska przystąpiła do tego pilotażowego programu. A jednak przed wyjazdem do Grecji zastanawiałam się, czy to naprawdę "zadziała w praniu", czy wydrukowana książeczka pt. "Unijny Certyfikat Covid" będzie wystarczającą przepustką do przekraczania granic - mówiła w rozmowie z WP Joanna Klimowicz, która właśnie wróciła z wakacji w Grecji.