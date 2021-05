Wakacje 2021. Grecja tuż po otwarciu. "Nie było żywej duszy"

Wakacje w Grecji - z lądu na wyspy tylko z testem

- Między wyspami poruszaliśmy się promami. Tutaj testów już nikt nie sprawdzał, ale koniecznie były właśnie formularze. Przez promy zresztą nieźle się przestraszyłam na początku naszej podróży. Już na lotnisku w Atenach przeczytałam, że żeby wejść na prom także trzeba mieć test. Mieliśmy w planie kilka takich odcinków, więc w pierwszej chwili straciłam humor. Mieliśmy się na miejscu testować? Oczami wyobraźni widziałam, jak szukamy miejsca pobierania wymazów na Santorini, co wydawało się dość abstrakcyjne. Na szczęście okazało się, że dotyczy to tylko podróży z lądu na wyspy. A my poruszaliśmy się jedynie między wyspami - mówi pani Sylwia.