Podróżowanie za grosze? Dziś stało się to naprawdę możliwe

Podróże, czyli przedmiot marzeń wielu ludzi na świecie, jeszcze kilka dekad postrzegane były, szczególnie przez Polaków, jako coś elitarnego. Dziś to pragnienie może realizować niemal każdy – nawet posiadacz niezbyt grubego portfela. Wystarczy stosować się do kilku podstawowych zasad.

Nie oszukujmy się, podróżowanie w wykonaniu osoby, która nie musi kompletnie liczyć się z pieniędzmi, będzie wyglądało zupełnie inaczej niż kogoś, kto cały czas musi pamiętać o wynikających z budżetu ograniczeniach. Ale równocześnie można stwierdzić, że dla chcącego niemożliwe dziś nie istnieje.

Świat jeszcze nigdy nie był tak dostępny dla każdego amatora poznawania nowych miejsc, jak ma to miejsce obecnie. Oczywiście mniej zamożni globtroterzy muszą się czasami trochę nagimnastykować, by osiągnąć cel. Nie będą korzystać ze wszystkich wygód zarezerwowanych dla osób majętnych czy nie liczących się z groszem, nie polecą klasą biznes, nie będą też nocować w hotelu pięciogwiazdkowym na drugim końcu świata. Ale nie oznacza to, że świat jest dla nich zamknięty. Czasami wystarczy odrobina determinacji i korzystanie ze wskazówek tych bardziej doświadczonych obieżyświatów.

W dobie internetu z łatwością możemy sięgać po rady tych, którzy – gdy mowa o podróżach – z niejednego pieca jedli chleb. Mamy też cały szereg narzędzi, które sprawiają, że planowanie podróży w wariancie oszczędnościowym stało się w ogóle możliwe. Aby wyruszyć w drogę, wystarczy po prostu chcieć i trzeba wiedzieć, z jakich instrumentów skorzystać.

Trzeba umieć się dopasowywać

W XXI w., całą podróż, począwszy od transportu po zakwaterowanie i wyżywienie, można zaplanować, nie ogłaszając przy tym bankructwa. Kilka rzeczy należy mieć jednak na uwadze. Jedną z pierwszych zasad powtarzanych przez tych, którzy choć nie śpią na pieniądzach, podróżują często i daleko, jest umiejętność dostosowywania się do terminów, a nie odwrotnie.

Mówiąc w skrócie, upatrując sobie dowolny kierunek na świecie, trzeba mieć na uwadze, że niemal wszędzie występują okresy wzmożonego ruchu turystycznego i takie, kiedy ta intensywność się zmniejsza – a wraz z odpływem przyjezdnych kurczą się też ceny. To dlatego wyjazd do Barcelony czy Rzymu zawsze będzie bardziej opłacalny jesienią, niż w czasie wiosennej czy letniej gorączki.

Wyruszając do takich miejsc poza sezonem, można zaoszczędzić nie tylko na przelocie, ale też na zakwaterowaniu. No i jest jeszcze jeden atut takiej sytuacji – przyjemniej jest odwiedzać słynne miejsca czy podziwiać legendarne obiekty, nie przeciskając się przez tłumy innych chętnych.

Kluczowe jest też oczywiście określenie budżetu oraz dopasowanie go do miejsca, do którego planujemy wyruszyć. Nie obędzie się też bez przeglądu cen podstawowych produktów w lokalizacji, którą zamierzamy odwiedzić, np. najważniejszych produktów żywnościowych i kosztów komunikacji na miejscu. Inaczej można wpaść w pułapkę.

Trzeba bowiem pamiętać, że niski koszt transportu do danego miejsca nie oznacza jeszcze, że na miejscu będzie równie tanio. Klasycznym już przykładem dla podróżnych z Polski może być Skandynawia.

Z punktu widzenia turystów z Polski, bilety lotnicze na połączenia z rodzimych lotnisk do krajów takich jak Norwegia czy Szwecja są często śmiesznie tanie. Na miejscu nie jest już jednak tak kolorowo.

Ci, którzy byli w Skandynawii, wiedzą, że wyprawa na północ Europy może się okazać w ostatecznym rozrachunku znacznie bardziej kosztowna niż wczasy na drugim końcu świata. Specjaliści od budżetowych podróży zaznaczają, że absolutnie nie oznacza to, że podobne miejsca należy wykreślić ze swoich podróżniczych planów. Chodzi po prostu o to, by aktualną sytuację finansową dopasować do realnych kosztów danej wyprawy.

Kiedy już jesteśmy zdecydowani na dany kierunek, można zacząć szukać biletów lotniczych. Na samym początku, warto się zaznajomić z wyszukiwarkami tanich połączeń lotniczych. Rezerwowanie ich w pierwszej lepszej linii lotniczej, która obsługuje połączenia do wybranego przez nas miejsca, nie jest najlepszym pomysłem. W trakcie rezerwacji warto mieć też na uwadze kilka rzeczy.

Bezpośredni lot do miejsca przeznaczenia wcale nie oznacza, że będzie to połączenie najtańsze. Warto też być elastycznym, gdy chodzi o dzień wyjazdu. Czasami przyspieszenie albo opóźnienie lotu o dzień albo dwa może oznaczać, że bilet kupimy nawet kilkadziesiąt procent taniej. Znaczenie ma też moment dokonywania rezerwacji.

Gdy uważamy, że bilet, który chcemy kupić, jest zbyt drogi, to niewykluczone, że tak właśnie jest. Czasami wystarczy wrócić do procesu wyboru w innym dniu tygodnia, by bilet na upatrzony lot kupić za znacznie niższą cenę.

- To właśnie dlatego w dużej mierze rezerwacja przelotu jest tak bardzo stresująca dla podróżnych. Wszystko inne, co związane z podróżą, ma tonę innych opcji – wyjaśnia cytowany przez "Time" Scott Keyes, podróżnik i twórca jednego z serwisów, które zajmują się wyszukiwaniem tanich lotów. Poszukiwanie najlepszej i najtańszej opcji przelotu porównuje on do prawdziwej walki. - Rezerwacja lotu to prawie jak zestrzelenie gwiazdy, która przemieszcza się po niebie. Jeśli nie prowadzisz poszukiwań we właściwej części nieba i o właściwej porze, przegapisz to.

Na szczęście spora liczba dostępnych wyszukiwarek tanich połączeń lotniczych sprawia, że osiągnięcie sukcesu staje się dziś znacznie łatwiejsze. Keyes zdradził też, że rezerwując lot, kieruje się jedną zasadą. Wybierać się w podróż krajową, dokonuje rezerwacji przynajmniej miesiąc przed wylotem. Ruszając do innego kraju, finalizuje transakcję ok. dwóch miesięcy wcześniej.

Mieszkaj za grosze, a nawet za darmo

Na szczęście wybór miejsca zakwaterowania często jest zadaniem łatwiejszym, jest tu o wiele więcej pól manewru. Gdy określimy już termin, który nie będzie się zazębiał z gorącym szczytem sezonu turystycznego, to warto rozważyć rezerwację noclegów w miejscach znajdujących się na uboczu dużych miast.

- Wizyta w mniejszym mieście może być lepsza i pod względem kulturowym będzie bardziej ubogacająca niż odwiedzenie stolicy – zauważa Jo Franco, podróżniczka i założycielka serwisu Shut Up and Go. Podkreśla ona, że w miejscach popularnych i bogatych w infrastrukturę dla turystów jest zawsze znacznie drożej. Warto zatem rozważyć stworzenie bazy wypadowej w miejscu mniej rozchwytywanym.

Nie bój się nawiązywać kontaktów ze zwykłymi mieszkańcami

Także rozważając miejsce noclegu, warto sięgnąć po jedno z wielu dostępnych na rynku rozwiązań, pozwalających na znalezieniu taniego pokoju. Dziś są to już nie tylko popularne serwisy rezerwacyjne, dzięki którym można znaleźć odpowiadający naszemu budżetowi hotel, ale też aplikacje pomagające znalezienie hostelu czy prywatnego mieszkania albo kwatery, np. Airbnb.

Ale jeśli się postaramy, możemy też dziś korzystać z noclegów bezpłatnie. Wystarczy przekonać się do idei couchsurfingu, która pozwala na znalezienie nieodpłatnego noclegu w dowolnej części świata, pod warunkiem, że sami będziemy gotowi w razie czego zaoferować komuś nocleg pod własnym dachem.

Warto pamiętać, że od naszych wyborów, związanych z zakwaterowaniem, często zależą też kolejne wydatki. Wybierając np. mieszkanie z kuchnią zamiast pokoju hotelowego, sami będziemy mogli kupować w sklepie tanie produkty i przygotowywać z nich kanapki czy szybkie posiłki, a to pozwala na wyeliminowanie niemałych kosztów związanych z jedzeniem na mieście.

Dla tych, którzy nie mają ochoty albo nie chcą tracić czasu na przygotowywanie jedzenia, z pomocą przychodzą aplikacje takie jak Eatwith. Za jej pośrednictwem można znaleźć nawet oferty domowych posiłków, przygotowywanych z regionalnych produktów przez zwykłych mieszkańców, którzy gotowi są karmić turystów. Nierzadko jest to świetne jedzenie za cenę znacznie niższą niż w restauracji.

Skorzystanie z takiej opcji daje też możliwość wejścia w interakcję z tubylcami, od których nie tylko będzie można się dowiedzieć czegoś ciekawego, ale często również poznać wskazówki cenne w trakcie budżetowej wyprawy. Nasze doświadczenie podróży, dzięki nawiązywaniu podobnych kontaktów, stanie się nie tylko pełniejsze, ale pozwoli przeżyć przygodę jeszcze taniej.