Polacy czują spadek formy po wakacjach. Są sposoby, żeby temu zaradzić

Powrót do powakacyjnej codzienności może być powodem przygnębienia. Czy gdy kończy się lato, Polacy również odczuwają "holiday blues"? Jak pokazują wyniki ankiety, nasi rodacy są największą grupą spośród badanych narodowości, która przyznaje się do spadku formy spowodowanego końce wakacji.

Jeszcze bardziej zaskakują dalsze szczegóły badania – wśród narodowości, które najmniej martwią się powrotem do codziennych obowiązków, wcale nie ma południowych regionów, których mieszkańcy mogą cieszyć się słońcem i wakacyjną aurą niemal przez cały rok. Wręcz przeciwnie: do powrotu do powakacyjnej codzienności najbardziej pozytywnie podchodzą Holendrzy, Duńczycy i Niemcy , których na co dzień pogoda przecież nie rozpieszcza.

Spać, jeść, a może ćwiczyć?

Pourlopowy "holiday blues" powinien przejść z czasem. Może to jednak zająć nawet kilka dni. Co robić, by jak najlepiej znieść ten trudny okres przejściowy? Rady ekspertów są różne: od wysypiania się, odpowiedniej diety po zadbanie o aktywność fizyczną. Największa grupa ankietowanych (31 proc.), aby poradzić sobie ze spadkiem formy, planuje kolejne wyjazdy i wybiera kolejne miejsca do odwiedzenia. Co może zaskoczyć, 22 proc. badanych ma zgoła inne podejście i na dzień powrotu do pracy czy szkoły... bierze zwolnienie lekarskie! Inne popularne sposoby na pocieszenie się to: dłuższy niż zazwyczaj sen (19 proc.), zdrowsza dieta (18 proc.), aktywność fizyczna (16 proc.) oraz kupowanie nowych ubrań lub biżuterii (14 proc.).