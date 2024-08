Polacy na wakacjach. Jak zadbać o rodzinny portfel?

Lato 2024 w pełni i Polacy doskonale wiedzą, jak korzystać z uroków tego wyjątkowego czasu. W tym sezonie aż 70 proc. Polaków (o 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku) już wyjechało na wakacje lub planuje urlop w najbliższych tygodniach – podaje Polska Organizacja Turystyczna. Mówimy tu o okresie trwającym od 21 czerwca do 30 września oraz o wyjazdach z co najmniej jednym noclegiem. Co więcej, co czwarty pytany walizki w tym sezonie spakuje co najmniej dwa razy.