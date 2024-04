Polacy utknęli w Dubaju. "Chaos nie do opisania"

Polacy utknęli w Dubaju

Jak donoszą obecni na miejscu Polacy, od kilkudziesięciu do kilkuset osób bez powodzenia próbuje dostać się na lot do domu lub odzyskać swoje bagaże. Ośmioosobowa grupa Polaków, która przyjechała do Dubaju z Bali w nocy z wtorku na środę, opowiedziała PAP o koszmarze, jaki przeżywają na miejscu. Po spędzeniu 27 godzin w terminalu ich biuro podróży zarezerwowało im w czwartek pokoje w hotelu, jednak pół dnia spędzili, starając się zlokalizować swoje bagaże.