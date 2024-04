Dramatyczna sytuacja w Emiratach. Burze z gradem, podtopienia i lokalne powodzie

We wtorek i środę nad północną i wschodnią częścią ZEA przechodzą gwałtowne burze z deszczem i gradem. Dla nieprzyzwyczajonej do takiej pogody społeczności tej części świata, każde większe opady stanowią wyzwanie. Korkują się wówczas autostrady, a dotarcie do wszystkich większych obiektów staje się mocno utrudnione.