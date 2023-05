Poleciałam na wyspę w Afryce. Można szybko się zakochać

Wakacje w Afryce od 1600 zł w formule all inclusive? Tak, to możliwe. Tunezja jest coraz chętniej wybieranym kierunkiem wśród turystów z Polski, którzy dobrze znają już Grecję, Egipt czy Turcję. Tunezja, stosunkowo nie odkryta przez masową turystykę z Europy, może przyciągać kulturą, historią, epickimi krajobrazami - szczególnie w regonie Dahar, wciąż rozwijającymi się miastami, pielęgnującymi dawne tradycje, no i plażami! Dzięki bezpośrednim lotom z Warszawy można w niecałe trzy godziny dostać się na należącą do Tunezji wyspę Dżerbę. Ale co dalej? Ja to miejsce pokochałam.