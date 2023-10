Policja patroluje historyczne getto w Wenecji. Wszystko przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie

Weneckie getto zasłynęło nie tylko jako pierwsze, ale także najbardziej otwarte. To, co czyni to miejsce wyjątkowym obecnie, to przede wszystkim nietknięte dziedzictwo historyczne, m.in. pięć synagog i muzeum. W szczytowym okresie, czyli w XVII w. mieszkało tam 5 tys. osób. Bramy getta zostały otwarte w 1797 r.