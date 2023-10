Mołdawia. Nieodkryty zakątek Europy. Znajdziesz tam nawet "Małą Polskę"

- Wcześniej Mołdawia raczej nie była na podróżniczej liście Polaków przede wszystkim dlatego, że dojazd do tego kraju był możliwy wyłącznie samochodem lub pociągiem z wieloma przesiadkami - komentuje Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl. - Kraj ten jest ciekawy ze względu na niezwykłe krajobrazy i naturalne piękno, w tym malownicze winnice i rzadkie gatunki flory i fauny. Jeśli spojrzymy na zainteresowanie tym kierunkiem, to Mołdawię można zaliczyć do miejsc, które zyskują popularność wśród podróżników szukających zupełnie czegoś innego. W ten sposób wypełnia pewną niszę na rynku - dodaje.