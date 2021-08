Polka w Australii. "Kiedy myślimy, że nie może być gorzej, pojawiają się kolejne wiadomości"

Jak podaje agencja AP, w Australii podawane jest niecałe 150 tys. szczepionek dziennie, co pozostawia ją daleko w tyle za innymi rozwiniętymi krajami. Rząd ma nadzieję, że osiągnie cel zaszczepienia dorosłej populacji do końca br. Ma się to stać dzięki kolejnym dostawom szczepionek, które dotrą do kraju w najbliższych tygodniach z firm Pfizer i Moderna.