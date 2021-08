Australia ogłasza plan powrotu do normalności. Zagraniczni turyści muszą poczekać

Dotychczasowy bilans Australii w walce z koronawirusem to ponad 34 tysiące potwierdzonych przypadków i 925 zgonów, co na tle państw Europy wypada bardzo dobrze. Zasługa w tym zdecydowanych i konsekwentnych działań rządu u progu każdej z fal koronawirusa. Przewidywały one m.in. twardy lockdown. Granice są zamknięte od marca 2020 roku.