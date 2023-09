Polka w Indiach. "Aranżowane małżeństwa to tutaj coś naturalnego"

Krzywdząca opinia o Indiach, jako o kraju w którym, panuje bieda i brud jest w dalszym ciągu żywa. W przełamaniu tych stereotypów nie pomagają stare filmy i zdjęcia wciąż obecne w przestrzeni publicznej, na których widzimy tę mniej przyjemną stronę Indii. Ponadto wielu podróżników porywa się na Indie, wiedząc o nich niewiele. Jadą i wychodzą z założenia, że "jakoś to będzie". Często są to osoby, które już podróżowały po Azji Południowo - Wschodniej i wyruszają do Indii z przekonaniem, że tam będzie porównywalnie. Jest to błędne założenie, podobnie jak to, że Indie to tani kraj. Taka opinia panuje m.in. wśród backpacerków, którzy trafiają do dzielnicy Paharganj w Delhi.