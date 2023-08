Polka żyje na rajskiej wyspie. "By zamieszkać na Hawajach, ludzie są w stanie zapłacić każde pieniądze"

Angelika Hibert: Do Stanów Zjednoczonych trafiłam dzięki mojej pracy. Tak się złożyło, że firma, w której byłam zatrudniona, wysyłała mnie w różne miejsca na świecie, z reguły tam, gdzie znajdowały się fabryki samochodowe. Tak właśnie trafiłam do Alabamy i znajdującej się tam fabryki Mercedesa. To była moja pierwsza styczność ze Stanami. Jeśli zaś chodzi o Hawaje, to zawsze chciałam się tam wybrać. Pamiętam, że jeszcze w dzieciństwie wydawały mi się odległe i przez to trochę nierealne. W końcu udało mi się to marzenie spełnić i razem z koleżanką poleciałyśmy tam na dwa tygodnie.