Polka w Meksyku. "Na groby nosi się też jedzenie"

W Meksyku czeka się na odwiedziny zmarłych bliskich, a przecież taka wizyta to powód do radości, nie zaś do smutku. My Polacy naszych zmarłych opłakujemy, a Meksykanie radują się, że każdy będzie wiecznie żywy w ich pamięci, przedkładają pamięć nad zapomnienie, a to nastraja ich pozytywnie. Nie znaczy to, że nie cierpią po stracie bliskich. Żałoba jest chyba jedną z najbardziej ludzkich rzeczy niezależnie od kultury i epoki. Samo święto ma jednak zdecydowanie radosny charakter i większość czeka na nie z niecierpliwością.