Polka w Sydney. "Cała Australia nie płonie. Mam dowody"

Żaneta Branch, Polka, która mieszka w Sydney codziennie publikuje na Facebooku, jak wygląda bieżąca sytuacja związana z pożarami w Australii. - Właśnie wróciłam z urlopu na łonie niedotkniętej pożarami natury i naprawdę warto pamiętać, że większość Australii wciąż tak wygląda - mówi w rozmowie z WP.

Powierzchnia Australii to ok. 770 mln ha, z czego pożarem strawionych zostało ok. 10 mln ha. - Jest to ogromny teren, ale lasy nie płoną na całym kontynencie, jak twierdzą niektórzy. Tymczasem USA ostrzega swoich obywateli na stronie rządowej przed odwiedzaniem Australii, klasyfikując ją jako niebezpieczne miejsce. Niektórzy mogą nawet mieć wątpliwości, co do odwiedzenia Australii w następne lato - dodaje w rozmowie z WP. - Ja właśnie wróciłam z urlopu, który spędziłam na łonie niedotkniętej pożarami natury i naprawdę warto pamiętać, że większość Australii wciąż tak wygląda.