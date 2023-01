Polska otwiera prestiżowy ranking. Tego jeszcze nie było

- Po okresie pandemii wielu Europejczyków, Amerykanów, Japończyków ma za sobą niezrealizowane plany i marzenia urlopowe. Rok 2023 to będzie czas na podjęcie decyzji o zagranicznych podróżach - mówi Grzegorz Biedroń w rozmowie z WP. - Pieniądze nie są problemem, ponieważ w wielu zamożnych państwach wzrosły oszczędności. Mam nadzieję, że po 2022 r., który stał pod znakiem wakacyjnych podróży, city breaków do południowej Europy spędzanych w temperaturze 40 st. C. w cieniu, przyjdzie czas na Polskę, która niewątpliwie przebiła się do światowych mediów w kontekście sąsiedztwa i pomocy ludziom z Ukrainy - dodaje.