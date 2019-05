Polskie góry dla zaawansowanych. Najtrudniejsze szlaki turystyczne w naszym kraju

Wybierając się latem w Tatry łatwo zauważyć, że polska część Karpat, nie budzi szczególnego respektu. W nieodpowiednim stroju, bez specjalistycznego sprzętu, jakiegokolwiek doświadczenia i treningu, turyści wędrują nie tylko po asfaltowej drodze nad "Morskie Oko", ale także w wysokie partie gór.

Często zapominając przy tym, że choć trudno porównywać Tatry do Alp czy Himalajów, polskie góry także mogą być wymagające, a nawet niebezpieczne. Oto tatrzańskie szlaki, których zdecydowanie powinny unikać osoby, które nie mają doświadczenia we wspinaczce.

Orla Perć i szlaki na Kozią Przełęcz

Orla Perć uważana jest za najtrudniejszy szlak górski w Polsce. Wspinaczkę ułatwiają łańcuchy, drabinki i klamry, które spotkamy w wielu miejscach na trasie. Już sama obecność tak wielu sztucznych ułatwień, to znak, że szlak jest bardzo wymagający. Co gorsza, niektóre fragmenty drogi - od Zawratu na Kozią Przełęcz i z Koziej Przełęczy do Koziego Wierchu - są jednokierunkowe, a to znaczy, że w razie problemów nie będziemy mogli zawrócić.