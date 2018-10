Warto się wybrać w polskie góry jesienią. Ich widok zapiera dech w piersiach

Zalesione zbocza Beskidu Żywieckiego, skaliste szlaki Gór Stołowych czy otoczone dolinami Łysogóry – to punkty obowiązkowe na turystycznej mapie Polski. Najlepiej zobaczyć je jesienią, ponieważ wtedy polskie góry prezentują się najpiękniej. Sprawdź, gdzie i dlaczego warto wyruszyć o tej porze roku!

Rudawy Janowickie (AccorHotels)

Wbrew pozorom jesień to czas idealny na górskie wędrówki, ponieważ pogoda w tym okresie jest bardzo stabilna. Odpowiednie przygotowanie umożliwia bezpieczną przechadzkę nawet amatorom. Co więcej, szlaki turystyczne pustoszeją, dzięki czemu łatwiej się po nich poruszać. Jednak największą i najważniejszą zaletą jesiennej wyprawy w góry są widoki. Wraz z siecią hoteli AccorHotels przygotowaliśmy listę 5 pasm górskich, które musisz zobaczyć jesienią!

Rudawy Janowickie

Leżą w Sudetach Zachodnich, w bliskim sąsiedztwie Jeleniej Góry i Karpacza. Ich ogromnym atutem jest mała wysokość, która nie dochodzi do 1000 m n.p.m., dzięki czemu spacerowanie po nich to czysta przyjemność.

Na początku wędrówki warto udać się do wzniesionego w XIX wieku schroniska Szwajcarka. Z chaty wykonanej w stylu tyrolskim możesz udać się w każdy zakątek Rudaw. Punktami obowiązkowymi są ruiny średniowiecznych zamków, np. Zamek Bolczów i słynna góra Sokolik. Największą turystyczną atrakcję stanowi kompleks kolorowych jeziorek na Wielkiej Kopie. Ścieżka przebiegająca tuż obok doprowadzi Cię do najwyższego szczytu Rudaw Janowickich, czyli Skalnika, który mierzy jedynie 945 m n.p.m. Na całej trasie możesz się natknąć na liczne porozrzucane granity czy zlepieńce, które tworzą skalne miasteczka.

Góry Stołowe

Położone w łańcuchu Sudetów Środkowych, niedaleko Wałbrzycha i Kudowy-Zdroju. To jedne z nielicznych w Europie gór płytowych. Ich wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m., a najwyższy szczyt – Szczeliniec Wielki – mierzy 919 m n.p.m. To sprawia, że wędrówki po skalistych szlakach nie wymagają dużych nakładów energii. Znakiem rozpoznawczym Gór Stołowych są Błędne Skały, położone w Parku Narodowym Gór Skalistych. Dotarcie do nich jest łatwe, a zwiedzanie zajmuje mniej niż godzinę.

Wejście do Skalnego Labiryntu jest płatne, ale to zdecydowanie jeden z ciekawszych odcinków trasy. To właśnie tu twórcy słynnego cyklu filmów „Opowieści z Narnii” nakręcili część zdjęć. Inne atrakcje, które musisz zobaczyć, to z pewnością Skalne Grzyby i Radkowskie Skały, czyli wielkie skalne formy, a także Łężyckie Skałki – rozległa łąka, z której można podziwiać piękne widoki.

Beskid Żywiecki

Jest drugim co do wysokości pasmem górskim w Polsce. Położony w Beskidach Zachodnich, w okolicach Żywca i Nowego Targu. Zbocza gór znajdujących się w paśmie są łagodne, dlatego po jego szlakach mogą wędrować nie tylko doświadczeni piechurzy. Najwyższy szczyt tego pasma to Babia Góra, która mierzy 1725 m n.p.m. i należy do Korony Gór Polskich. Do wyboru są także łatwiejsze szlaki, np. z Ujsół na Halę Rycerzową, na wysokości 1100 m n.p.m. To doskonały punkt widokowy, z którego możesz podziwiać najwyższe szczyty, a nawet położone niedaleko Tatry.

Pieniny

Są częścią łańcucha Karpat i uchodzą za jedne z bardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Punktem wartym zobaczenia są Trzy Korony, czyli szczyt mierzący 982 m n.p.m. To właśnie na nim znajduje się platforma widokowa, z której możesz podziwiać krajobrazy. Szlak znajdujący się pod szczytem prowadzi do Krościenka – małej, górskiej miejscowości. Atrakcja Pienin znana w całej Europie to spływ tratwą Przełomem Dunajca. Jest dostępny od kwietnia do października, dlatego nawet podczas jesiennej wyprawy możesz podziwiać góry, płynąc rzeką.

Innymi atrakcjami, które warto zobaczyć w tym regionie, są liczne zabytki – ruiny zamku w Czorsztynie, zamek w Niedzicy czy drewniane kościoły.

Łysogóry

To najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich, położone między Kielcami a Ostrowcem Świętokrzyskim. Najwyższy szczyt Łysogór to Łysica, która mierzy 612 m n.p.m. Dzięki niewielkiej wysokości gór na szlak mogą się wybrać nawet amatorzy. Góry przypominają skalne rumowisko, jednak stoki porośnięte są jodłowo-bukowym lasem. Możesz wybrać jeden z kilku szlaków, który poprowadzi Cię np. z Gołoszyc do Kuźniaków czy z Wału Małacentowskiego do kapliczki św. Mikołaja.

