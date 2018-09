Fenomen ratowników TOPR-u. "Nie dość, że uratują, to jeszcze dobre foty robią"

Ratownicy TOPR-u pokazali zdjęcia z wczorajszej akcji ratunkowej. Internauci są pod wrażeniem zarówno umiejętności ratowników, jak i fotografa, który zrobił tak niesamowite zdjęcia. To się nazywa profesjonalizm.

Pomocy potrzebował turysta, który upadł z "Grzędy” z wysokości kilkunastu metrów i doznał urazów wymagających szybkiego transportu do szpitala. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe ratownicy nie mogli dostać się na miejsce zdarzenia za pomocą helikoptera. Sporą część drogi do poszkodowanego musieli pokonać pieszo : "Ze względu na niski pułap chmur nie udało się dolecieć na miejsce zdarzenia. Ratownicy zostali desantowani na Buli pod Rysami , skąd pieszo udali się do kontuzjowanego” – czytamy na profilu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Facebooku.

Bezbłędny zespół ratowników zdążył jeszcze w międzyczasie zrobić foty, które podbiły serca internautów: "Nie dość, że uratują, to jeszcze dobre foty robią. Uwielbiam was i macie zawsze mój 1 proc.”” – czytamy w komentarzach na Facebooku – "Ukłony dla ratowników... Często ratują ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych i nieprzygotowanych do chodzenia wysoko w górach...”. "Szacun Panowie, a fota wymiata” – komentują użytkownicy. Nie ma wątpliwości, że ratownicy TOPR-u już dawno zaskarbili sobie sympatię turystów, którzy zawsze mogą liczyć na ich profesjonalną pomoc. A w skrajnych przypadkach także i fenomenalne ujęcia. Oczywiście zdjęcia z akcji zostały zamieszczone na profilu ku przestrodze, by przypomnieć turystom o niebezpieczeństwach czyhających w górach.