Polskie muzeum nagrało teledysk. To prawdziwy hit. "Jest petarda!"

Jak czytamy na stronie muzeum, klip obrazuje konflikt króla Bolesława II Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. To jedna z nierozwiązanych zagadek historii. Choć nie znamy przyczyn sporu, to wiemy jedno – dla żadnej ze stron nie zakończył się on happy endem. Duchowny poniósł śmierć, a władca został wygnany z kraju.