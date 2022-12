Jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Pełne mrocznych atrakcji

Trzymajcie się mocno, bo dziś zabieramy was w mroczną podróż do Ząbkowic Śląskich, które aż do 1946 roku nosiły nazwę Frankenstein. Co dolnośląskie miasto ma wspólnego z szalonym doktorem i stworzonym przez niego monstrum? Rozwiązanie straszliwej zagadki czeka w miejscowym laboratorium Frankensteina.