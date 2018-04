Polskie starówki pełne atrakcji. Zobacz polecane kierunki

Polskie miasta to nie tylko kluby i kawiarnie. To również mnóstwo interesujących zabytków, które warto odwiedzić. Majowy weekend to doskonała okazja do tego, by wspólnie z rodziną zaplanować wielkie zwiedzanie.

Kraków z dołu i z góry

Krakowskie Stare Miasto przez wielu uważane jest za najpiękniejsze w Polsce. Jego sercem jest Rynek Główny i znajdujące się tam Sukiennice, kościół Mariacki oraz wieża ratuszowa. Z reguły granice starego miasta wyznaczają budowle obronne, w przypadku Krakowa najsłynniejszymi pozostałościami są Brama Floriańska i Barbakan. Poza tymi zabytkami warto zwiedzić jeszcze kilka miejsc wchodzących w skład starej krakowskiej dzielnicy.

Pod rynkiem rozciąga się powstałe w 2010 roku pierwsze w Polsce podziemne muzeum. Krakowski Rynek, którego początki sięgają XIII wieku, był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Dawny wygląd miasta, związki z Hanzą, a także archeologiczne znaleziska z okresu przed przyjęciem przez Polskę chrztu, to wszystko czeka w podziemiach. Ci, którzy chcą zobaczyć współczesne miasto w pełnej okazałości, skierują natomiast wzrok w dwa miejsca, z których doskonale widać panoramę miasta: Kopiec Kościuszki i Wieżę Kościoła Mariackiego.

Gdańsk – złote miasto

Najbardziej reprezentatywnym punktem gdańskiego Starego Miasta jest Długi Targ oraz Droga Królewska, prowadząca od Bramy Wyżynnej przez całą ulicę Długą. Wzdłuż szlaku można znaleźć wiele interesujących zabytków, takich jak Złota Kamienica, na fasadzie której można znaleźć płaskorzeźby z wizerunkami władców, Zygmunta III Wazy i Władysława Jagiełły. Kolejnym istotnym punktem jest reprezentacyjna Złota Brama, na której znajduje się osiem rzeźb przedstawiających uosobienie Pokoju, Wolności, Fortuny, Sławy, Zgody, Sprawiedliwości, Pobożności i Rozwagi. Wbrew pozorom odgadnięcie alegorii części posągów nie jest takie proste. Centralnym punktem szlaku jest oczywiście gdański ratusz oraz znajdująca się nieopodal Fontanna Neptuna.

Królewski Wrocław

Poza urokliwymi kamieniczkami i ciasnymi uliczkami Wrocław może pochwalić się również kilkoma słynnymi zabytkami z czasów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ważnym zabytkiem miasta jest królewski pałac będący wrocławską rezydencją rodu Hohenzollernów. Obecnie jest on siedzibą Muzeum Sztuki Medalierskiej. Po drugiej wojnie światowej w prawie niezmienionym stanie zachowały się jedynie północne skrzydła pałacu. Główny Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego jest natomiast miejscem, w którym niegdyś stał zamek cesarski. Niestety, za sprawą cesarza Leopolda I Habsburga doszło do powolnej rozbiórki kompleksu. Jedynymi zachowanymi do dziś elementami są zakrystia kościoła uniwersyteckiego oraz Brama Cesarska.

Krzywa Wieża i baśniowy flisak. Toruń pełen tajemnic

Toruńskie Stare Miasto słynie z dobrze zachowanych fragmentów fortyfikacji, które stanowią charakterystyczny element południowej panoramy miasta. Najbardziej wyróżnia się Krzywa Wieża. Wybudowana na piaszczysto-glinianym podłożu pod wpływem ciężaru zaczęła się osuwać, pochylając nieco w stronę północną. Aby zobaczyć miasto w całej okazałości, warto wspiąć się na wieżę ratuszową, z której rozpościera się niesamowity widok na pobliskie kamieniczki. Ci, którzy nie chcą wspinać się po schodach, mogą przejechać na drugą stronę Wisły. Niedaleko dworca kolejowego znajduje się dróżka prowadząca do punktu widokowego, z którego doskonale widać panoramę miasta. Warto wybrać się tam o zachodzie słońca.

