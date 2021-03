Pomnik Kopernika w Toruniu. Mieszkańcy oburzeni jego nowym "strojem"

Będąc w Toruniu trudno nie zauważyć pomnika Mikołaja Kopernika, choć odwiedzając to miasto, za każdym razem można zobaczyć figurę uczonego w innym wydaniu. Wiosną, w czasie juwenaliów na UMK, studenci przystrajają ją zgodnie z tematem przewodnim swojej kilkudniowej zabawy. Z kolei w grudniu astronom nosi czerwoną czapkę z okazji odbywającego się w Toruniu Biegu Świętych Mikołajów. Kopernik "wcielał" się też w rolę Kermita z "Mupet Show", pielęgniarkę czy Lorda Vadera z "Gwiezdnych Wojen".

W marcu astronoma przystrojono w reklamę, co wywołało kolejną dyskusję wśród mieszkańców, czy miasto powinno wyrażać zgodę na tego typu działania. "Z pomnika zrobiono ekskluzywny słup ogłoszeniowy", "przez wieszanie takich reklam pomnik traci klasę" – takie komentarze padają w sieci po umieszczeniu na rzeźbie plakatu reklamującego Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w ten weekend w Toruniu.

"Wydarzeń w mieście sporo - może reklama co miesiąc będzie inna? A tymczasem od właścicieli i zarządców zabytkowych kamienic oczekuje się, aby z takiej reklamy rezygnowali, bo jest nieestetyczna i nie współgra z zabytkowym otoczeniem" - komentuje inny mieszkaniec Torunia.

Rzeczniczka dodała, że pomnik Mikołaja Kopernika nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, jednak z uwagi na to, że znajduje się w strefie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, wszelkie działania przy nim należy uzgadniać z właściwym organem służb konserwatorskich, w tym przypadku Miejskim Konserwatorem Zabytków.