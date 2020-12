Chce postawić pomnik Lorda Vadera w Nowej Hucie. "Boże, to będzie hit"

Radny Łukasz Wantuch złożył dziś dość kontrowersyjną poprawkę do budżetu miasta Krakowa. Zakłada ona budowę pomnika Darth Vadera na miejscu dawnego pomnika Lenina. Ogłosił to w mediach społecznościowych z opisem "Niech moc będzie z nami!".

W zeszłym tygodniu radny Miasta Krakowa Łukasz Wantuch zapowiedział swój plan na profilu na Facebooku. "Zmarnowałem dzisiaj cały dzień na coś, co wiem, że nie ma żadnych szans na realizację. Co gorsza, będę miał z tego powodu same problemy i głupie komentarze" - zaczął dramatycznie swój post (pisownia oryginalna).

Następnie przeszedł do opisu swojego niecodziennego pomysłu. Wantuch zwraca uwagę, że Kraków odwiedza rocznie kilkanaście milionów turystów z całego świata. Niestety mało kto zagląda do Nowej Huty. Pomnik Vadera ma być magnesem, który przyciągnie ich do dzielnicy.

Pomnik Vadera w Nowej Hucie - magnes dla turystów

"Taki pomnik będzie sensacją na skalę światową. Nie tylko Krakowa, Polski czy nawet Europy. Na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych są setki tysięcy fanów Wojen Gwiezdnych. Taki pomnik będzie 'must see' dla nich. Być może nawet dla części z nich będzie powodem specjalnego przyjazdu do Krakowa. Boże, to będzie hit! Darmowy czas reklamowy, który uzyskamy w CNN, NBC czy też artykuły w New York Times będzie wart miliony." - przekonuje radny.

Pomnik ma jednak stanowić jedynie wabik przyciągający turystów do Nowej Huty i dać im szansę dowiedzenia się więcej na temat tej wyjątkowej dzielnicy.

"Przy pomniku będzie znajdowało się multimedialne biuro informacyjne na temat atrakcji Nowej Huty. Może to być kilka interaktywnych tablic. Idea jest taka- turysta przyjeżdża, żeby zrobić sobie selfie pod pomnikiem, ale zaraz obok widzi tablicę z napisem 'See more'. Podchodzi, klika i dostaje info na temat historii tego miejsca, ludzi, którzy je tworzyli oraz ofertę wycieczki po Nowej Hucie" - pisze Wantuch.

Pomnik Vadera w Nowej Hucie - internauci podzieleni

W sieci rozgorzała dyskusja na temat niecodziennego pomysłu. "Ok... a ile właściciel praw autorskich życzyłby sobie za zgodę na postawienie tego pomnika? Czy Pan to sprawdził?" - zwraca uwagę jeden z internautów, "A może lepiej Hana Solo albo Luka Skywalkera, bo Darth Vader to się raczej źle kojarzy" - pisze inny. Część, jak można się domyślić, po prostu wyśmiewa pomysł.

Niezrażony negatywnymi opiniami, dziś rano Łukasz Wantuch potwierdził: "Przed chwilą złożyłem w Kancelarii Rady Miasta poprawkę w sprawie Vaderolenina. Niech Moc będzie z Nami!".

Vader z Wejherowa

Kilka lat temu Lord Vader zdążył rozsławić inne polskie miasto. Pomnik Jakuba Wejhera w Wejherowie przysypany śniegiem do złudzenia przypominał Vadera.

Fotografia rozeszła się po świecie i trafiła na największe zagraniczne serwisy z ciekawostkami, m.in. boredpanda.com.

