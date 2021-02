Władze Rzymu usuwają bariery wokół Fontanny di Trevi. Turyści znów mogą podziwiać z bliska barokowy pomnik

To dobra wiadomość dla miłośników rzymskiej architektury. Turyści znów z bliższej odległości będą mogli podziwiać słynną Fontannę di Trevi. Ze względu na kryzys wywołany COVID-19 dostęp do wielu atrakcji w Rzymie był ograniczony. Zamknięto Koloseum, Forum Romanum i Palatyn.

Dostęp do Fontanny di Trevi

Jak informuje "Wanted in Rome", Rzym ponownie otworzył dostęp do Fontanny di Trevi. Turyści będą mogli zejść po schodach do basenu fontanny po raz pierwszy od miesięcy. Straż miejska usunęła bariery, które odgradzały dostęp do barokowego pomnika, które były częścią walki z koronawirusem i miały na celu odstraszyć tłumy ludzi. Mimo braku barier policja nadal będzie monitorowała sytuację wokół słynnego zabytku.