Pomogła biednej rodzinie w Kambodży. Teraz pokazuje jej historię

Pamiętacie Kaję, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla biednej rodziny w Kambodży? O akcji było głośno w całej Polsce i udało się uzbierać niemal sześć razy więcej niż początkowo zakładano. Teraz podróżniczka dzieli się filmikiem, który dedykuje tym, którzy pomogli panu Pov.

Podróżniczka zatrzymała się na nocleg w domku prowadzonym przez pana Pov. Szybko okazało się, że świetne oceny na Booking.com zawdzięcza on osobowości właściciela, bo obiekt jest w fatalnym stanie, a rodzina żyje bardzo skromnie.

Na dodatek ziemia, na której stał budynek, nie należała do pana Pov. By móc ją wykupić, potrzebował 10 tys. zł. Podróżniczka spontanicznie postanowiła spełnić jego marzenie i zebrać tę kwotę. Zorganizowała zbiórkę w internecie. Cel – 2500 dol. – planowała osiągnąć w dwa miesiące, do końca stycznia. Tymczasem odzew internautów przeszedł wszelkie oczekiwania – wpłacili łącznie ponad 58 tys. zł.