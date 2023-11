Pomyśl o wakacjach, zanim inni cię wyprzedzą. Oferty i miejsca nie do przegapienia

– Polacy na wakacjach wcale nie oszczędzają, a jak wynika ze statystyk sprzedażowych, co roku największym zainteresowaniem cieszą się obiekty o dobrym stosunku ceny do jakości. Prawdą jest natomiast, że o ile jesteśmy skłonni wydać na podróż trochę więcej, to chcielibyśmy za to "trochę więcej" uzyskać też dobry standard i wysoką jakość obsługi. To właśnie dlatego w pierwszej kolejności sprzedają się obiekty, które przy stosunkowo atrakcyjnych cenach oferują nie tylko zakwaterowanie, ale też szereg dodatkowych atrakcji. Takie obiekty znajdziemy w każdym z najpopularniejszych kierunków turystycznych wybieranych przez Polaków, ale tu uwaga – jeśli nie pospieszymy się z decyzją, okazja może nam przejść koło nosa. Dlatego lepiej takie perełki zamawiać w okresie wczesnej rezerwacji, szczególnie że w momencie podpisania umowy wpłaca się tylko zaliczkę w wysokości kilkunastu procent. Pozostałą kwotę należy uiścić na miesiąc przed wylotem – będzie więc czas, by odłożyć potrzebne pieniądze – mówi Marzena German z Wakacje.pl.