Ponad 200 dzieci złożonych w ofierze. Makabryczne znalezisko w Peru

227 ciał. Tyle właśnie znaleźli archeolodzy pracujący w nadmorskiej miejscowości Huanchaco niedaleko Limy, stolicy Peru. Ustalili, że ofiarami były dzieci w wieku od 4 do 14 lat, które zostały zabite przez prekolumbijską cywilizację Chimú. Nie jest to pierwsze tego typu odkrycie w tym regionie.

- To największe miejsce, w którym znaleziono szczątki ofiarowanych dzieci – powiedział główny archeolog Feren Castillo w rozmowie z agencją AFP. Jednocześnie dodał, że analiza ciał wykazała, że dzieci zostały zabite w czasie deszczowej pogody. Pozwala to więc przypuszczać, że ich ofiara miała złagodzić zjawisko zwane El Niño.

Potwierdza to również ułożenie ciał, ponieważ wszystkie szkielety zwrócone są w stronę morza. Choć naukowcy szacują, że szczątki mogły leżeć w ziemi ponad 500 lat, to zachowały się w bardzo dobrym stanie. Niektóre bowiem nadal posiadały resztki skóry i włosy.

Terytorium ich cywilizacji rozciągało się od dzisiejszego Ekwadoru do stolicy Peru, Limy (ok. 1300 km). Trwające od IX w. państwo Chimú zostało jednak podbite przez Inków ok. 1470 r., co spowodowało upadek ich królestwa. Mimo to, pozostałości miasta Chan Chan, dawnej stolicy imperium, zostały w 1986 r. wpisane na listę UNESCO, a ich stan jest zagrożony m.in. przez El Niño, którego tak bardzo obawiali się Chimú.