Niezwykłe odkrycie w Gwatemali. Historia jak w "Grze o tron"

Majowie byli kiedyś potęgą. I choć pozostałości ich cywilizacji porasta dziś dżungla, naukowcy co jakiś czas dzielą się z nami niezwykłymi odkryciami, które otwierają nam oczy na ich osiągnięcia.

– Była to cywilizacja dosłownie poruszająca góry – mówił w mediach Marcello Canuto, archeolog z Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie. – Dotychczasową wiedzę o Majach i ich cywilizacji trzeba będzie mocno zrewidować. Bo stworzona przez nich kultura – choć nie używała koła - była bardziej zaawansowana i skomplikowana, niż do tej pory sądzono.

Ołtarz to jak dotąd najstarszy zabytek jaki odkryto na terenie wykopalisk. Można na nim zobaczyć wizerunek miejscowego króla Chak Took Ich'aaka, który trzyma w dłoni berło. Wychodzą z niego postacie dwóch bóstw, patronów miasta. Na kamiennej płycie widnieje data: 12 maja 544 r., co nie pozostawia złudzeń odnośnie do odkrycia. Reszta znalezisk pozwoliła ustalić archeologom, że ten sam król około 20 lat później objął we władanie niedalekie miasto El Peru-Waka. Ich zdaniem pokazuje to, jak wysokie umiejętności taktyczne i społeczne miał władca, który potrafił budować sojusze z innymi władcami i dzięki temu zbudował silną dominację na obszarze dynastii Kaanul, znanym później jako "Królestwo Węża".