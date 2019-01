Podczas święta bóstwa zakładano skóry zmarłych osób. Wstrząsające odkrycie

Na jego cześć składano ofiary z ludzi, a teraz odnaleziono jego świątynię. Stało się to podczas prowadzenia prac archeologicznych w stanie Puelba w Meksyku, na terenach zamieszkiwanych niegdyś przez Indian Popoloca.

Bóstwo przedstawiane w sandałach oraz przepasce biodrowej i okryte skórą z ludzkich ofiar, po raz pierwszy pojawiło się w erze przedazteckiej. Ale to Aztecy objęli go kultem i jego popularność rozprzestrzeniła się na całą Mezoamerykę (teren rozciągający się w przybliżeniu od środkowego Meksyku po Przesmyk Panamski).

Podczas jego święta, Tlacaxipehualiztli, zakładano na siebie szaty z ludzkiej skóry. Pozyskiwane one były z ciał więźniów. Wpuszczano ich na arenę, na których czekali gladiatorzy. Po walce martwi wojownicy byli obdzierani ze skóry, wyrywano im także serce w hołdzie bogu.

Archeolog Noemi Castillo powiedziała BBC, że pod względem rzeźbiarskim jest to bardzo piękne dzieło. Mierzy ok. 80 cm i ma w brzuchu dziurę, do której wkładano zielony kamień. Wierzono, że rytuał ten obdarzy dobrobytem uczestników ceremonii.