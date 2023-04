Tajemnica numeracji miejsc w pociągach. Wyjaśniamy, jak ją rozszyfrować

Numeracja wagonów w polskich pociągach

Wagony elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) posiadają numerację od 1 do 8. Wagony o numerach 1 i 2 to zawsze wagony 1 klasy, a kolejny to wagon restauracyjny. W wagonach o numerach od 4 do 8 znajdują się natomiast wagony 2 klasy.