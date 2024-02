"Postaw na milion". Dla niektórych banał. Uczestnicy stracili 50 tys. zł

"Postaw na milion" to polski teleturniej emitowany na antenie Telewizji Polskiej od 2011 r. W rolę prowadzącego wciela się Łukasz Nowicki. Do każdej gry przystępuje dwoje graczy. Rozgrywka odbywa się przy stole z czterema zapadniami. Każdej z nich przypisany jest jeden możliwy wariant odpowiedzi. Uczestnicy wybierają odpowiedź, którą uważają za prawidłową, umieszczając pliki pieniędzy na przyporządkowanej do odpowiedzi zapadni. Rozpoczynając grę, mają do dyspozycji aż milion zł. Aby wygrać pieniądze, muszą odpowiedzieć na osiem pytań.