Poszukiwania Arki Przymierza wciąż trwają. Zaskakujące odkrycia

Od wielu lat chrześcijanie zastanawiają się, co mogło się stać z Arką Przymierza, która zaginęła najprawdopodobniej 2500 lat temu. Najnowsze odkrycia pozwalają uchylić rąbka tajemnicy.

To jeden z najbardziej tajemniczych artefaktów w historii świata. Złota skrzynia, w której mają się znajdować m.in. tablice z 10 przykazaniami, była czczona jako tron Boga. Uważa się, że zaginęła ona około 2500 lat temu. Historia Arki i miejsce, w którym się obecnie znajduje budzi wiele emocji i rodzi mnóstwo pytań oraz spekulacji.

Bibliści z Bible Archaeology, Search & Exploration Institute (BASE) uważają, że skrzynia za czasów panowania króla Manassesa trafiła do żydowskiej społeczności w Egipcie, a stamtąd została przetransportowana Nilem do Etiopii i ukryta w jednym z kościołów na terenie wyspy Aksum. Wskazują na to najnowsze badania.