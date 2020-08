Poznań. Na placu Wolności stanął "Znikający mur"

"Znikający mur" to interaktywna instalacja, która składa się ok. 6 tys. drewnianych klocków. Znajdują się na nich wygrawerowane cytaty, które nadesłali mieszkańcy Europy. Dlaczego drewniany mur miałby zniknąć? Dlatego, że klocki z sentencjami można zabierać do domu na pamiątkę.

"Znikający mur" stanie także w Gdańsku i Warszawie (UM Poznań)