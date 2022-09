Poznań. Największe atrakcje w mieście pyry, rogali i koziołków

Stary Rynek to bez wątpienia prawdziwa wizytówka Poznania. Kwadratowy plac jest trzecim co do wielkości w naszym kraju. Wyprzedzają go jedynie krakowski i wrocławski. W centralnym miejscu stoi renesansowy ratusz, uznawany przez niektórych odwiedzających za "najładniejszy na północ od Alp". Warto go podziwiać nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Bogato zdobiona Wielka Sień robi wrażenie.