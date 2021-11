Rogale świętomarcińskie na 11 listopada. Jak rozpoznać prawdziwe?

Ogromne zainteresowanie rogalami świętomarcińskimi potwierdzają też przedstawiciele piekarni i cukierni. – Nasza roczna produkcja rogala świętomarcińskiego kształtuje się na poziomie ok. 30 ton. Natomiast tygodniowa sprzedaż przed 11 listopada wynosi ok. 8 ton – mówi w rozmowie z WP Turystyka Agata Szymaszek, technolog ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej "Fawor" w Poznaniu. – Rogal ważący ok. 200 g kosztuje ok. 9 zł i zawiera prawie 1000 kcal – dodaje.