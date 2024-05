Poznań z poważną awarią. Chodzi o największą atrakcję miasta

- Trudno powiedzieć, czy uda się to zrobić trochę wcześniej, czy trochę później. Drżymy też o to, jak długo po naprawie koziołki będą mogły znowu bezkolizyjnie ukazywać się na wieży – powiedział.Sobocińska. Dodała też, że naprawa potrwa ok. tygodnia.